A partir del dictado de la cuarentena obligatoria frente a la pandemia de coronavirus, varias figuras de la farándula argentina pasan más tiempo en sus casas ya que varias actividades del espectáculo fueron suspendidas. Si bien Verónica Lozano continúa con la conducción de su programa, sus horarios no son los mismos y aprovecha el mayor tiempo libre para estar junto a su hija, Antonia, y su pareja, Jorge "corcho" Rodríguez.

El aislamiento social modificó las rutinas de todos los argentino e impactó incluso en los más chicos. La nena de Vero mantiene sus clases escolares a partir de videollamadas mientras comparte divertidos momentos con su mamá en las redes sociales.

"Antonia pasó por todos los estados de ánimos", reconoció la conductora al aire de "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD. "Es muy lúdica, está todo el tiempo jugando, actuando. A veces no quiere ir a clase. Es muy divertida", describió.

Vero Lozano en " El Run Run del Espectáculo".

En la casa de Lozano se dividen las tareas doméstica junto a su pareja, quien se destaca a la hora de cocinar. "Corcho se queda con Antonia en casa, porque él hace homeoffice. Cocina, prepara la comida, va al supermercado...", relató y confió un curioso dato sobre las habilidades decorativas de su amado: "¡Llego a casa y los muebles están cambiados de lugar!".

Antonia tiene diez años.

Sin embargo, tras más de doce años de relación, la también psicóloga reconoció que no piensa en el matrimonio. "Corcho siempre fue un buen compañero y en esta cuarentena es buenísimo, la convivencia en cuarentena fue una prueba superada", destacó ante la consulta de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio.

"Nunca hablamos de casarnos. Estamos muy bien así. No tengo ganas de casarme, no me va el casamiento. Me parece que estamos bien, para qué", reconoció. Además, también descartó la posibilidad de buscar otro hijo junto a su pareja: "Voy a cumplir 50 años, así que ya fue. Tendría que haber sido pegado a Antonia. Corcho tiene a Juan y a Iara, que son grandes. Él ya tiene nietos".

La visión política de Vero Lozano sobre la cuarentena

Después de más de 50 días de cuarentena obligatoria, Verónica Lozano elogió las medidas de salud tomadas por Alberto Fernández frente a la pandemia de coronavirus, aunque reconoció las dificultades económicas que enfrentará el país.

"El tema económico es tremendo. Lo ideal es ir de a poco abriendo la cuarentena", expresó, pero consideró que "si se tiene muertes de un lado y economía del otro es muy complejo equilibrar las dos patas".

De todas formas reconoció: "Me gusta como Alberto está encarando a su equipo. Me gusta la imagen junto a (Axel) Kicillof y (Horacio Rodríguez) Larreta". "Se está priorizando la salud, como tiene que ser. Se trata de ganar tiempo para que no colapse el sistema de salud", manifestó.