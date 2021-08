Gracias a su gran sentido del humor y su talento tanto frente a cámara como arriba de los escenarios, Verónica Llinás ganó reconocimiento en el mundo del espectáculo. Pero esta vez fue el centro de atención por una peculiar obsesión que tiene antes de dormir.

Como invitada en "PH, Podemos Hablar", la protagonista de "Dos locas de remate" junto a Soledad Silveyra no dudó en dar un paso al frente cuando Andy Kusnetzoff preguntó quiénes tienen "manías o rituales".

.

"No tengo muchas. Pero tengo manías con un par de cosas", comenzó la artista antes de soltar su confesión. Luego contó: "Una es que la cama tiene que estar limpia, impecable, y nunca puedo irme a dormir sin haberme bañado".

En ese punto se explayó un poco más y detalló: "Puedo llegar a las 5 o 6 de la mañana y me baño antes de entrar a la cama". Su particular respuesta generó la reacción de Guillermo Coppola, María Del Cerro, Natalie Weber y Pablo Echarri, también presentes en el ciclo.

Finalmente contó que además tiene una taza que no le gusta que nadie más use. "Es mi taza y no me gusta que nadie la use. Me ha pasado de filmar una película en mi casa y me agarraban la taza. Era gente amiga pero yo estaba odiada hasta que una vez dije ‘no, por favor, dame esa taza a mí", cerró entre las risas de sus colegas.