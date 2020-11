Lío Pecoraro atraviesa una fuerte batalla contra una leucemia, por la cual permanece internado en el Hospital de Clínicas.

Esta semana, la salud del periodista se agravó y sus amigos pidieron dadores de sangre para el periodista. En medio de la preocupación y tristeza que generó la noticia, muchas personas se acercaron al nosocomio para ayudar al querido comunicador.

Este sábado al comienzo de "El run run del espectáculo", por Crónica HD, Fernando Piaggio contó novedades sobre la salud de su amigo y colega. "Abrió los ojos", reveló el conductor, muy emocionado.

"Ayer estuve con él y abrió los ojos, lo primero que me dijo fue 'yerba mala nunca muere' y enseguida se puso a hablarme del programa", continuó Piaggio haciendo referencia al compromiso que tiene Lío con el ciclo. Además contó más animado: "Está cabrón, me pidió hablar con los médicos. Y lo primero que le dijo a la doctora fue '¿Qué me hicieron?'".

Por otro lado, expresó esperanzado sobre la lucha de su compañero: "Así que tenemos que esperar, ser pacientes y hacer todo lo que indican los médicos. Es una lucha difícil, y el lo sabe desde el primer día. Pero vamos bien, hay que tener mucha fe de que esto se va a revertir, Lío está en mano de los mejores profesionales". En ese mismo momento, Fernando nombró a los médicos y enfermeros que están cuidando de Pecoraro.

También, contó que los familiares de Pecoraro están tratando de viajar a Buenos Aires desde la provincia de Santa Fe para acompañarlo: "Eso sería muy bueno para su ánimo, pero está muy fuerte y con muchas ganas de salir adelante... No hay que gritar los goles antes de tiempo pero estamos con mucha fe".