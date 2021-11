Tras el regreso de Gastón Pauls a la conducción de "Seres Libres" por Crónica HD, Valeria Schapira fue invitada al ciclo y emocionó a todos al visibilizar las distintas formas que toma la depresión en una persona al referirse al inesperado suicidio de su madre.

"A llevado todo un proceso, pero no mío porque yo nunca tuve tabúes, para mí las cosas son como son. Los calificativos los ponemos nosotros. Yo he aprendido a ver belleza, en el horror también. Suena raro porque hay belleza todo. Hay belleza en salir del infierno. Me costó muchos años años por el mandato de la familia. Alejada geográficamente decidí contar porque al otro lo va a ayudar, y ayudar al otro me ayuda a mí al mismo tiempo", comenzó la periodista en el ciclo.

Schapira habló sobre la depresión silenciosa que tenía su mamá tras la muerte de su padre: "Mi madre se tiró por el balcón y yo la encontré. Yo nunca la vi deprimida a mi mamá. Por eso hay que hablar de la depresión silenciosa. La gente piensa que estar deprimido es estar tirado en la cama empastillado. Mi mamá había perdido a su compañero, mi papá, y mamá siguió su vida, nadie pensó que esto podía suceder".

La periodista invitó a la reflexión y al acompañamiento en "Seres Libres".

La comunicadora se refirió a las distintas formas que puede tomar este trastorno: "Depresión puede ser la persona triste o puede ser la persona que está bien arriba. Mi madre estaba planeando una cena ese día. Fui reconstruyendo todo. Hablarlo es un alivio para mí. Todos tienen que estar atentos con sus personas porque yo ese día estaba yendo a tomar la merienda con mi mamá. ¿Cuándo fue que mi mamá estaba deprimida y yo no me enteré?".

.

"Nadie se dio cuenta. Ni las personas que trabajaban con ella. Venimos de una sociedad en la que tenemos que estar bien. Te ven por la calle y te preguntan ´¿Todo bien?´ sin márgen a decir no. Hay que tener una escucha empática. Igualmente es muy arbitrario intentar meterse en la cabeza de alguien", agregó.

Y cerró al validar el dolor emocional de todos: "Cuando se murió mi perro hace tres años... ¡yo me morí con él! No es que no conocí el dolor pero sentí que me moría con él. Y la gente tiene que tener respeto por el dolor del otro. A veces hay que atravesar la noche oscura para poder renacer. La sociedad está cambiando y nos animamos un poco a sentirnos vulnerables y eso nos permite hablar de estos temas. Valoro mucho a la gente que se anima a exhibir su dolor".

