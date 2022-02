@sofinabias

"Antes me definía como ´una mujer imposible de clasificar´ y después cambié a ´muchas mujeres dentro de una´ porque creo que eso es lo que mejor me define: soy muchas mujeres", comenzó Valeria Schapira en su visita a Mar del Plata como una de las figuras invitadas a la inauguración de la temporada de teatro 2022.

Si bien la periodista y escritora atravesó muchos momentos a lo largo de su vida, positivos y negativos, que la hicieron quién es en la actualidad, Schapira elige reinventarse para evolucionar y vivir nuevas experiencias.

"No me gustan los balances de año: son como las balanzas a fin de año y tenes que pesarte. Trato de no pesarme hasta que la situación se vuelve insostenible. Muchas veces me ha pasado que la situación se vuelva insostenible y ahí hago el giro de 180 grados. Cambio de profesión, cambio de vida, me reinvento. Es la historia de mi vida", aseguró a DiarioShow.com.

Un ejemplo de su capacidad camaleónica es su blog de viajes: "Hace tres años, cuando se murió mi perro me puse a viajar por el mundo y nació ´Viajo Sola´. Cuando me hinche con esto haré otra cosa y así voy por la vida tratando de exprimirla como si fuese una naranja de jugo".

Valeria Schapira tiene un blog que se llama "Viajo Sola (y en compañía)" que tiene más de 54 mil seguidores,

"Viví muchas vidas. Tengo una vida muy vivida, muy gozada y muy sufrida, por ahí digo que podría haber hecho las cosas de otra manera pero me doy cuenta que todo estuvo buenísimo porque de todo he aprendido, aún habiéndome equivocado y herido a mucha gente y a mí misma en el proceso", destacó sobre su travesía al pasar el umbral de los 50 años.

Aunque su entretenimiento principal son los viajes y su cuenta de Instagram, la podcastera cerró con una divertida reflexión sobre su vida amorosa: "Mi hobby más divertido son los hombres. Nunca tengo pareja estable. Tuve un marido en alguna de mis vidas pero ahora no. Me gustan mucho los hombres".

Por S.N.