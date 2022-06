Tiziano Gravier recibió el alta médica tras ser operado de la mandíbula. Alejandro, su papá, contó que las primeras 48 o 72 horas del posoperatorio son fundamentales para su recuperación. “Se encuentra muy dolorido, le colocaron dos placas de titanio con clavos, sólo queremos que Tiziano esté bien”.

Valeria Mazza, por su parte, en rueda de prensa brindó más detalles: “Tiene una semana más de antibióticos y el lunes volvemos al Austral para ver al cirujano. No veo la hora de volver a casa y que estemos los seis juntos en familia. Siento más alivio luego de la operación y creo que con Alejandro reaccionamos bien y rápido cuando nos llamaron por teléfono. Si bien es ese tipo de llamados que ningún padre quiere recibir, a su vez es el fantasma de todos los que tenemos hijos".

Además, la modelo agregó: "El lunes pasado me desmoroné, estuve llorando todo el día pensando en lo que podría haber pasado. Fue una trompada para la familia y creo que para toda la sociedad, es algo que no puede volver a pasar, no estoy enojada, no quiero venganza, pero todo acto tiene sus consecuencias".

Valeria Mazza habló tras el alta de su hijo TIziano.

Valeria Mazza confesó la reacción que tuvo su hijo tras el fuerte ataque que recibió en plena calle. "Tiziano cayó el domingo de todo lo que le estaba pasando y me dijo ‘por qué me pasa esto a mí’. La violencia se resuelve con justicia y estoy segura de que Tiziano, cuando pueda, va a querer hablar y contar lo que pasó”.

Con respecto a los agresores de Tiziano Gravier, Jesuán Ezequiel M., de 26 años, y Franco Ezequiel Z., de 27, los dos jóvenes detenidos por la salvaje agresión al joven deportista, se entregaron ante el fiscal de la causa, Rodrigo Santana, que ordenó la detención y el traslado a la sede de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Ambos serán imputados hoy en el Centro de Justicia Penal por fracturarle la mandíbula a su víctima luego de llamarlo “tincho”. Es posible que ambos pacten un juicio abreviado, reconociendo su culpa. En los allanamientos, según indicaron investigadores policiales, se secuestraron las mismas prendas que llevaban puestas al momento de atacar a uno de los hijos de Valeria y Alejandro.