Desde sus vacaciones en Uruguay, Valeria Mazza mostró su preocupación ante el aumento de contagios de coronavirus y advirtió sobre las diferentes medidas para frenar la pandemia y la "despreocupación" de la población. Sin embargo fue muy crítica a la hora de hablar sobre la reapertura de las escuelas y la vuelta a las clases presenciales.

La modelo comparó la situación pandémica y social de Argentina con lo que se vive en Punta del Este, donde se encuentra de veraneo con su familia, y en comunicación con "Intratables" aseguró: "La gente está muy preocupada. Hay mucha preocupación y esto se ve, se vive por todos lados, la gente camina con barbijos por la calle". De todas formas, después contó que "hay lugares y momentos como el fin de semana en la Rambla de Montevideo y las playas estaban estalladas de gente".

Luego de un año sin clases presenciales en Argentina por la cuarentena, la madre de Balthazar, Tiziano, Benicio y Taína opinó que "los chicos tienen que volver a la escuela".

Valeria Mazza con sus hijos.

"Ya llevamos un año hablando del tema de la educación en pandemia. El tema es que sigamos hablando hoy de cómo vuelven cuando en realidad nos tendríamos que haber estado preparando desde marzo de cómo los chicos vuelven a la escuela", observó.

Y fue tajante al considerar que "decir que la escuela es un lugar de contagio cuando los chicos están en las plazas, en los clubes, en las fiestas, en las playas... ¡no vas más!".

Además, manifestó que "la pandemia ha puesto sobre la mesa la desigualdad que hay". "Entonces hablábamos de la conectividad o de la situación edilicia. El tema es ver con la situación que tenemos, cómo nos organizamos para que los chicos vayan a la escuela”, opinó crítica.

Además trazó un paralelismo entre la situación social de Uruguay respecto a la Argentina: "La gente se cuida. Ellos estuvieron todo el año abiertos. Ahora están muy preocupados. Al revés que nosotros, que estuvimos todo el año encerrados y ahora hemos perdido el respeto por la enfermedad, por todo…".

"Esto no pasó. Tenemos que seguir cuidándonos. No sé si es cansancio, que la gente piensa que no va a ser tan dramático… Yo sigo con un poco de miedo. No me gustaría contagiarme", reconoció y aseguró que si su médico le dice que se deba vacunar, se aplicará la inyección.