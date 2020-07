Le costó tiempo y dinero divorciarse de Cau Bornes; sin embargo, valió la pena para comenzar una nueva vida. En principio en soledad, pero tiempo después la amistad de Valeria Lynch con el líder de Attaque 77, Mariano Martínez, se transformó en amor, se pusieron de novios y juntos atraviesan el aislamiento social.

"Si resistimos esto, vamos bien, es una prueba de fuego para consolidar la pareja", expresó Valeria Lynch en diálogo con La Once Diez. La cantante sostuvo que el aislamiento "es bravo", pero afirmó que "por suerte, la música te salva" y aseguró que "la verdad que estamos muy bien".

"Él viene de otro palo. Mariano es muy perfil bajo y a mí me encanta que sea de esa manera. Es una nueva etapa de mi vida, es todo muy diferente. Nunca pensé que a esta altura de mi vida iba a vivir lo que estoy viviendo", añadió.

Además, aseguró: "La música nos potencia. Él es un tipo recontratalentoso y siempre me dice que prefiere no llamar rock a lo que hizo con mi música, sino más bien aggiornar el estilo, darle un toque más personal". Y continuó halagando al guitarrista y productor: "Su impronta está puesta en cada canción, en cada arreglo que hizo. Y como es tan talentoso, yo dije abro la cabeza y me dejo llevar. Musicalmente nos potenciamos mucho y cuando subimos a un escenario se nota ese power".

Por último, Lynch habló de su condición de abuela: "El 28 de noviembre nació Benicio, que tiene 7 meses, es el hijo de Federico. Inmediatamente, en plena cuarentena, el 1° de mayo nació Julia, que tiene dos meses, de Santiago, mi hijo menor. Estoy feliz".