Tras 11 años de relación, Valeria Lynch y Cau Bornes se separaron en el 2019. Los artistas recurrieron a la Justicia para divorciarse pero la batalla legal por la división de bienes y la polémica les impide terminar el proceso.

En diálogo con "Los ángeles de la mañana", la cantante se refirió a la abultada suma de 200 mil pesos que le pide el brasileño como "manutención" mensual y el 50% del capital conseguido durante el matrimonio: "Me río porque me acordé de la manutención. Querrá que lo mantenga hasta que sea mayor de edad".

Valeria Lynch y Cau Bornes se separaron después de 11 años de matrimonio

"Es una decepción importante. No estoy enojada, sino dolida, asombrada. ¿Con quién viví tantos años? ¡No lo reconozco! No me di cuenta durante un tiempo largo que estaba durmiendo con el enemigo", manifestó en LAM.

.

"Creo que la Justicia en este caso se va a expedir de una manera que sea la correcta. Es muy extraño lo que está pidiendo. Creo que está muy mal asesorado", agregó sobre la ayuda legal de su ex pareja.

"Querrá que lo mantenga hasta que sea mayor de edad", sentenció Lynch sobre su ex pareja.

Ante la pregunta de la panelista, Mariana Brey, sobre Tais, la hija de Cau, Lynch fue concreta: "No la voy a involucrar en esto, es grande, tiene 19 años. Yo la hice mi hija. El amor es una elección por ambas partes. Sigue viviendo conmigo".

"No hablo mucho con ella de eso. Ella me dijo: 'Mamá, yo sé quién es quién'. Para mí eso es suficiente. Tais habla con su padre, es su papá, ella lo quiere, esto es algo aparte", terminó en El Trece.

¡Mirá el relato de Valeria Lynch sobre Cau Bornes!