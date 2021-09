El final de " La Voz Argentina" dejó grandes revelaciones artísticas como el talento de Luz Gaggi, quien no logró ganar el certamen pero se convirtió en una de las favoritas de la audiencia.

Entre los fanáticos del programa se destaca Valeria Lynch que confesó ver todo el ciclo y sorprenderse con el alto nivel de todos los participantes- De todos modos, aseguró que más se impresionó con las presentaciones de la joven de 19 años oriunda de City Bell.

.

"Vi 'La voz', la vi toda. Me encanta, los concursos que son en serio me encantan. Dando una buena devolución, gente que tiene tantos sueños, tantas ilusiones. Me encanta el jurado que hay, me parece buenísimo, cada uno tiene una personalidad distinta y aporta muchísimo", analizó la estrella en comunicación radial con Marcela Coronel en "Mientras Tanto".

Mirá la intepretación de Luz Gaggi de "El Farsante"

Pero sorprendió al manifestar sus intenciones de coachear a Luz. "El chico que ganó, Francisco Benítez, me encanta. Luz, la segunda, me parece sensacional. Unos cantantes tremendos, cuánto talento que hay en este país. Yo lo veo por las escuelas, hay chicos muy talentosos, y digo 'ojalá tengan oportunidades como tuve yo'", consideró.

"La realidad es que esa chica tiene un caño que no puede ser. En el programa que hice con ella nos pusimos de acuerdo, nos pasamos los WhatsApps", reveló. Al mismo tiempo remarcó: "Me gustaría mucho coachearla, yo se lo dije a ella en un corte, y le encantó la idea. Vamos a ver si se da. Para mí sería de onda".

Luz Gaggi es la artista de "La Voz" más escuchada en Spotify

Además contó cuál fue el primer consejo que le dio a su joven colega: "Primero y principal, le dije 'empezá a cantar en español, no cantes más en inglés. No está mal, pero tu idioma, tu forma de comunicarte es el español. Empezá a cantar en español'". Acto seguido recordó cómo reaccionó ella a sus palabra: "Me miró y me dijo 'sí, tenés razón, estoy preparando un material y va a ser todo en español'".

En ese sentido, Lynch comparó sus inicios con los de la joven y manifestó que también había empezado cantando en inglés. "Es muy jovencita ella. Le falta gente que la guíe. Me encantaría, a lo mejor tener una charla, explicarle, guiarla de alguna manera para que vaya por un camino bueno", siguió.

"En los comienzos no es fácil, uno no sabe para dónde agarrar. Ella está saliendo de un concurso muy importante que la pone muy arriba. Le diría que mantenga la humildad, que es fundamental. Que tome clases, se prepare", recomendó.