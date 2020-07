Al igual que miles de argentinos, Valeria Lynch debió cambiar la modalidad de trabajo. De brillar en los escenarios con sus exitosos temas, la cantante debió implementar sus conocimientos en las redes sociales para obtener ganancias. Es por eso que anunció que a partir del próximo mes comienza con sus shows onlines.

"Está difícil, que querés que te diga", anunció este domingo por la tarde en "El Run Run del Espectáculo". Y agregó sobre la responsabilidad de Alberto Fernández: "Le podría haber tocado a cualquier presidente. Es mundial, la consecuencia es que la economía está devastada".

"Después de cuatro meses no sé mucho, hablo como ciudadana, después de cuatro meses encerrado es muy difícil tener una opinión objetiva", sostuvo la intérprete de "La Extraña Dama".

A su vez opinó que ahora hay que "ir hacia la libertad". Además mostró su preocupación por la falta de comunicación de los profesionales de la salud en los medios de comunicación para evitar los contagios. Al respecto advirtió: "Lo que no se habla es de prevención, lo que me pasa es que veo que en la televisión no hay muchos médicos que nos digan cómo prevenir".

"Hablaba con un médico de San Isidro y me decía que es muy contagioso, pero no es letal. De todos modos creo que todos vamos a tener que transitar por esto para hacernos inmunes", manifestó Valeria. Y concluyó esperanzada: "A todos los argentinos, cuídense muchos que de esta salimos".