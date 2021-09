En plena cuarentena por coronavirus y con todas las actividades culturales y teatrales suspendidas, los artistas encontraron en el streaming una nueva modalidad para poder continuar con sus presentaciones y darle un poco de movimiento a la actividad que se encontraba completamente frenada.

Por aquel tiempo, la posibilidad de transmitir en vivo desde diferentes plataformas para que fanáticos de todo el mundo puedan ver el espectáculo mediante un acceso pago parecía que era la solución ideal. Pero nada es perfecto y con el tiempo algunas prestadoras comenzaron a demostrar fallas.

.

Eso fue lo que ocurrió con uno de los shows que quiso brindar Valeria Lynch: la página de su transmisión se cayó justo el día que estaba anunciada y ya con todos tickets vendidos. Por lo que la solución fue reprogramar la presentación, solo que la nueva fecha coincidió con una presentación de su por entonces amiga Patricia Sosa quien tomó su actitud como una competencia directa y no la perdonó por lo sucedido.

Tanto es el resentimiento que desde aquellos cruces que se pronunciaron a través de los medios, ambas cantantes no se volvieron a hablar. Incluso, Patricia se cruzó por la calle a la Valeria y optó por no saludarla.

En ese sentido, la pareja de Mariano Martínez analizó la actitud de su colega en la vía pública y reveló: "Yo la hubiera saludado". En comunicación con Juan Etchegoyen por "Mitre Live", la intérprete de "Como una Loba" aseguró: "No la vi. Posiblemente yo la hubiera saludado, no hubiese seguido de largo".

Patricia Sosa y Valeria Lynch, peleadas desde el 2020

"Pero bueno, son dos personalidades diferentes. Somos así, cada uno sabe cómo es", reflexionó. En declaraciones públicas la esposa de Oscar Mediavilla había contado: "La otra vez, salía con mi auto, doblo, y justo la vi a ella, haciendo una caminata, con su pareja para el otro lado. Ni me molesté en tocar bocina y saludar. Y yo creo que ella me vio, también, pero seguí de largo".

Por otro lado, Lynch reveló detalles de su enfrentamiento y el fin de su amistad: "Patricia se peleó sola, conmigo no. Porque nunca tuve la oportunidad de charlar con ella y explicarle lo que había pasado. Me bloqueó y no hubo tiempo de descargo". "En su momento me dio mucha pena perder a una amiga porque yo la quería mucho. La quiero mucho todavía porque los afectos no se disuelven", reconoció.

Y cerró: "Para mí ya está pero claro que me dolió en ese momento porque no me dio tiempo para hacer el descargo con ella. No tomaría ningún café con ella".