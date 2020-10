La amistad de Valeria Lynch y Patricia Sosa se terminó cuando ambas brindaron un show por streaming el mismo día. Todo comenzó cuando la mujer de Oscar Mediavilla vio que su amiga, sin avisarle, había programado su recital para la misma fecha que ella.

Furiosa y sorprendida por el accionar de la artista, Sosa arremetió: "Me traicionó, ya no es mi amiga". Si bien Valeria evitó hablar del tema en varias ocasiones, la artista brindó una entrevista a " Intrusos" y no pudo escapar a la pregunta: ¿qué pasó con Patricia?

A lo que respondió: "Cuántas veces uno coincide en la fecha con otros artistas. Ella también se cruzó, en el mismo día, con Sandra (Mihanovich)".

Luego se refirió a las notas que brindó Patricia donde se mostraba muy enojada con su colega: "Pero más allá de eso, que ella se sintió ofendida, enojada, no es la actitud ir a llorar, ni ir a hablar mal a los canales de quien supuestamente es tu amigo. A un amigo lo encarás y le decís las cosas en la cara. Íntimamente. No me gustó".

Por último explicó cuándo comenzó su conflicto con la participante de "MasterChef Celebrity": "Esto no viene de ahora, mirá lo que creo... Yo nunca tuve un problema con Patricia. Si yo soy tu amiga, no te paso factura de que fui al velorio de tu mamá. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a decir eso? Es una fea actitud".