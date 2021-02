Barby Silenzi atraviesa un mal momento, luego de confirmar su separación del Polaco y de que en las últimas horas se haya viralizado una imagen en la que aparece tomando cerveza mientras le da la teta a su beba. En medio del escándalo, Valeria Aquino, ex de Ezequiel Cwirkaluk reapareció para pegarle duramente.

La bailarina dio una nota para hablar de la polémica imagen amamantando a Abril, pero la conversación se trasladó luego a su ruptura con el cantante y finalmente a la pésima relación que tiene con Aquino, madre de Alma, la segunda hija de El Polaco.

"Con El Polaco hay amor, nos queremos mucho y no vamos a tener mala relación. Pero esta vez no hay chance de reconociliación", dijo al ser entrevistada en "Los ángeles de la mañana" sobre la determinación que tomó hace tan solo días.

Pero luego, Mariana Brey le preguntó cómo era la relación con Valeria, ya que por un tiempo hubo buena onda que se cortó por la acusación de Aquino, que dijo que la bailarina había maltratado a Alma.

"Con ella no tengo relación hace bastante. Hubo un tiempo de buena onda pero siempre fue tema de ella. Quiso meter la cola", dijo escuetamente.

Y su contrincante no se quiso quedar callada, por lo que se comunicó con dos panelistas del ciclo. Maite Peñoñori contó por qué se habría quebrado la relación: “Valeria me decía que hubo un episodio puntual que tuvo que ver con la hija que tienen con el Polaco, Alma, que les había dicho llorando que había pasado algo puntual con vos”.

Tras el dato, Nancy Duré leyó otro mensaje de Valeria: “No me interesa hablar de esta mujer. Fue una mierda con mi hija”.

Al escuchar la acusación, Barby rió y luego se defendió: “Lo único que te puedo decir es que yo con Alma tengo una excelente relación, nos queremos un montón. Hace muy poquito nos fuimos de vacaciones con el Pola, Solcito, Helena, Abril y la niñera. La amo igual que a mis hijas y no te puedo decir nada más”.

“No tengo la necesidad de explicar qué relación tengo con la hija. Ella no está en lo cotidiano de nuestra vida, entonces no lo puede saber nunca. Puede inventar un montón de cosas”, continuó.

Y Valeria pidió nuevamente la palabra a través del chat con la cronista. “Es una pobre mina, es todo lo que te voy a decir. Que se ocupe de trabajar mejor porque se le acabó la vida prestada”, indicó.

Enojada por la crítica, Barby retrucó: “Mirá, sobre eso que acaba de decir tengo mil cosas para decir en cuanto a ella, pero no las voy a decir porque no me interesa meterme en su vida. Ella sabrá las cosas que hace y que no hace. Y yo la respeto porque es la mamá de Alma, a la que yo adoro y amo con todo mi corazón”.

