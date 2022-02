Verónica Lozano se convirtió en noticia en todos los portales, con motivo del terrible accidente que sufrió mientras esquiaba con su familia en Aspen, Estados Unidos. La animadora cayó desde una aerosilla a siete metros de altura, directo en la nieve. El golpe le propició una lesión en ambos tobillos, que requiere operación y posterior rehabilitación. Si bien lo sucedido fue algo muy grave, Lozano se muestra positiva y comparte en las redes el atento cuidado que le brindan su novio, Jorge "Corcho" Rodríguez y su hija, Antonia.

.

En la emisión del lunes de su propio programa, "Corta por Lozano", la periodista relató el minuto a minuto de lo que podría haber sido una tragedia. “Fue horrible, un accidente muy espantoso y estoy viva de milagro. El proceso es largo, pero yo le pongo humor y alegría”, dijo al principio.

Paula Chaves, quién la está reemplazando, le preguntó cómo fue el episodio con lujo de detalles, a lo que Verónica explicó: “Es una silla séxtuple (para seis personas) donde íbamos tres personas: mi instructora, Analía Franchín y yo. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban pero falló, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo”.

Verónica Lozano antes del accidente.

Y agregó: “Fue una secuencia de terror horrible. Nunca me llegó a bajar la barra. Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aeroisilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”.

Luego, la conductora compartió los pensamientos que se le pasaron por la cabeza en ese momento. “Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. Anita gritaba y la instructora me decía ‘aguanta’. La gente gritaba. La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”, recordó conmovida.

Verónica Lozano está en silla de ruedas, próxima a la operación en sus tobillos.

Actualmente, Lozano tiene ambas piernas enyesadas y se traslada en silla de ruedas. “El doctor me ve el miércoles y me opera el jueves los dos talones a la vez. La operación durará 4 horas y es boca abajo. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confío”, adelantó.

Como detalle no menor, la animadora comentó que nadie del exclusivo centro de esquí donde ocurrió el percance, Aspen Snowmass, se comunicó con ella para saber cómo está, y que por lo tanto, ya hay abogados trabajando en el asunto.

Mirá el relato de Verónica Lozano sobre su terrible caída en la nieve