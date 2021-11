Sophia Urista es la líder de la banda "Brass Against", tributo a "Rage Against The Machine". En el medio del show le avisó a sus seguidores sus urgentes ganas de ir al baño y una persona del público le pidió que le orinara en la cara. Sin dudarlo un minuto más, la vocalista le pidió a las personas de seguridad que dejaran pasar al hombre.

En la secuencia de video se puede ver a un hombre recostarse en el piso del escenario. Cuando el fanático estaba preparado, la cantante se bajo los pantalones y empezó a miccionar en la cara del señor. Mientras tanto, el concierto seguía y los músicos en ningún momento dejaron de tocar.

Cuando la líder de la banda finalizó de orinar, su seguidor, muy contento, se levantó festejando y sacudiéndose la cara. Las personas del público, sorprendidas con lo que estaban viendo, comenzaron a grabar la secuencia. En pocas horas, el video se viralizó el todas las redes sociales.

Por el momento, nadie del grupo musical salió a hablar sobre lo sucedido, pero tampoco se mostraron asombrados cuando su compañera tomó esa decisión.

La repercusión en las redes sociales fue muy grande, nadie se esperaba esa reacción por parte de la cantante. Además, los comentarios fueron miles y siguen llegando más.

