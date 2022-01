Al igual que tantos otros argentinos, Pitty la numeróloga fue víctima de un hecho de inseguridad. La figura sufrió un robo en el local que abrió hace un mes en avenida Cabildo y compartió imágenes del momento.

"Estoy al tanto que estas mismas mujeres visitan locales de Cabildo, pero en este caso me tocó a mí. Soy la voz de un montón de comerciantes", dijo en diálogo TN desde Estados Unidos sobre las "mecheras" que se hurtaron objetos de su comercio.

"No sé para qué les servirá tres elefantes. Tengo que agradecer que no nos pasó nada. Tengo 14 empleados", indicó preocupada. Y continuó: "Me dio mucha pena, fueron tres mujeres las que entraron. Tengo cámaras por todos lados".

Su cuenta de Instagram fue el medio principal en donde la numeróloga expuso la noticia y, desde la indignación, expresó: "La pena es toda la vida trabajar, esforzarse, invertir en un emprendimiento que siempre fue un sueño para mí. La pena es hacer un esfuerzo por abrir puertas y compartir lo que me gusta, lo que hago hace tantos años. La pena que me da es que la inversión no esté en la educación, que la inversión no esté en mostrar que, con educación, trabajo, se pueden lograr los sueños".

"Este es el segundo local que abrí de mi marca hace un mes y hoy me encuentro viendo cómo ROBAN SUEÑOS, cómo roban ganas de seguir apostando. Hoy veo en estas imágenes todo que nos falta educar y de todos los valores que nos faltan enseñar a los demás. Ojalá que todos podamos ser mejores personas, para poder construir una mejor sociedad", concluyó en su posteo.

¡Video: así fue el robo en el local de Pitty la numeróloga!