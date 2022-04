Como cada vez que aparece de manera pública, Mirtha Legrand causó mucho revuelo. Mientras que su futuro dentro de la televisión es un misterio, aprovechó la velada del jueves para ir al Teatro Colón a disfrutar de la presentación en vivo de Plácido Domingo.

Tal como se esperaba, había muchos medios a la espera de su palabra en su ingreso al mítico recinto de Capital Federal. A pesar de no mostrar a gusto con la posibilidad de dar entrevistas, dejó algunas respuestas, en especial sobre lo que hará durante 2022, en medio de sus negociaciones con El Trece.

.

Uno de los periodistas de "LAM" le consultó sobre su retorno a la pantalla chica. "No voy a hablar de eso ahora", comentó en primer lugar la conductora sobre sus planes a corto alcance. Además, mencionó que espera reaparecer en poco tiempo: "En lo que a mi respecta, ya voy a estar".

Mirtha Legrand fue consultada por su futuro en la televisión.

La actriz desmintió la posibilidad de un pase a América, aunque no emitió respuesta sobre su relación con El Trece. "No es verdad, no crean todo lo que dicen. Todo es mentira", mencionó con cierto malestar ante la consulta sobre un posible distanciamiento de Adrián Suar en medio de las negociaciones.

Visiblemente cansada por las consultas, detuvo la charla cuando le mencionaron a Juana Viale, su nieta. "Basta", dijo entre risas mientras ingresaba al Teatro Colón para disfrutar de un show. Todavía se desconoce cómo será su regreso a la televisión, por lo que quedan cosas por acordar.