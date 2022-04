Luego de varios meses de espera, finalmente Jorge Lanata y Elba Marcovecchio darán el "sí, quiero" y se convertirán en marido y mujer. Antes de entrar al predio donde se realizará la ceremonia y la fiesta, la pareja paró para hablar con "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD.

Ellos no son supersticiosos y llegaron juntos al salón. Allí se les consultó cómo se sentían y la abogada dijo: "Con adrenalina". Ambos se mostraron muy simpáticos y dispuestos a hablar con la prensa, así como también le destinaron un espacio a los periodistas dentro del recinto del evento.

.

Asimismo, Lanata confesó que su smoking será blanco, a pesar de que no quiso dar más detalles. "Lo que me falta es llevar una bandeja", dijo entre risas. Mientras que la novia no reveló nada sobre el vestido que llevará, sólo advirtió que el diseñador fue Gino Bogani.

Los invitados están citados a las 19 horas y luego comenzarán las ceremonias, tanto la religiosa como la civil. Además, los invitados no tendrán que darle regalos a la pareja, sino que ellos pidieron que hagan donaciones a la Fundación Margarita Barrientos.

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio festejando año nuevo juntos.

En broma, los dos se quejaron de que la prensa llegó antes de lo previsto y la letrada dijo: "Vinieron tan temprano que a él lo encuentran divino y a mi en jogging". Ambos se mostraron muy felices y listos para dar el siguiente paso en la relación.

¡Mirá el video de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio hablando con "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD!