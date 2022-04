Desde que debutó en la pantalla de El Trece, Darío Barassi se convirtió en el conductor por excelencia del momento gracias a su humor, buena onda y divertido programa familiar "100 argentinos dicen". Gracias a ello, está nominado en los premios Martín Fierro.

Fiel a su característico estilo, el comediante de 38 años protagonizó un desopilante momento en la tarde del miércoles al pedirle a un participante, Juanfe de la familia Montalvo, que lo depilara frente a las cámaras ya que es barbero.

.

“Vamos ya porque no soporto el pelo. Juanfe, ¿hace cuánto sos barbero?", expresó el presentador al dirigirse a un costado del estudio para que el joven le quitara el bello del pecho. Sorprendido por la respuesta del participante exclamó: "¿Un año hace que sos barbero? ¿Sabés lo que haces? Tengo muchísimo, ¡soy un mono! ¿Estás haciendo un dibujo?".

Después de hacer una especie de dibujo, sumada la dificultad que Barassi no tiene tanto pelo por lo que no logró hacer una gran marca, Juanfe le hizo una picante propuesta: "¿Puedo tocarte el seno?". Todo por el rating, el conductor aceptó y reaccionó entre risas: “¿De verdad el pibe me acaba de tocar un seno en cámara? Me quedo rarísimo, siento una sensación fresca acá”.

¡Mirá el divertido momento de Darío Barassi en "100 argentinos dicen"!