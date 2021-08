El Chino Darín y Úrsula Corberó se conocieron en España de casualidad cuando él viajó por proyectos de trabajo. Si bien su intención era regresar a la Argentina, se enamoró y formó una pareja con su colega en el país europeo.

Después de más de cinco años juntos, el vínculo entre ellos se volvió cada vez más fuerte y lograron complementarse muy bien. En ese sentido, la protagonista de "La Casa de Papel" contó detalles de la relación con el hijo de Ricardo Darín y destacó: "Me hace desconectar".

"Mi novio es lo más terrenal que te puedes echar a la cara. Yo soy de estar viviendo en las nubes, pero me viene bien", reconoció Úrsula con el medio español El País. Y agregó: "Hay muchas cosas aparte de las personas que me envuelven que son mi chico, mi familia, mis amigos… que me hacen, más que bajar a la Tierra, desconectar".

.

Además reflexionó acerca de la importancia de conectar con el otro: "Creo que hoy en día es súper importante, estamos todo el día con la cosa ahí, con el celular, con las pilas puestas. Todo sucede como muy rápido y todo es como es descartable y luego llega lo nuevo".

El Chino y Úrsula se conocieron en el 2015 en la prueba de vestuario antes de iniciar el rodaje de la serie "La Embajada", donde trabajaron juntos. De ahí en más escriben juntos una historia de amor que transcurre entre Argentina y España.