@LuisVenturaSoy

Desde que alguien filmara, para luego difundir, las imágenes y el sonido de una circunstancia en la que un helicóptero sobrevuela un barrio privado en la localidad uruguaya de Maldonado, y nos hiciera partícipes de cómo un ternero cae desde 30 metros de altura a la pileta de natación de una casa particular, ya no vale la queja de que los de afuera son de palo.

Alguien con mucho humor negro quiso lograr ese efecto. No había obligación de participar a nadie a este nefasto juego que tratan de hacernos creer que simplemente es una sonsera, que definitivamente no lo fue. Estamos hablando de un accionar al menos indebido e ilegal con muchos riesgos; si lo dejamos ahí y no queremos profundizar o avanzar en la investigación, tratando de ser buenos.

Las primeras miradas acusadoras fueron hacia Federico Álvarez Castillo, un empresario acaudalado que forjó su fortuna en apenas 3 años, cuando a los 17 años era "un muerto de hambre" como él mismo se autoproclamó. Y resulta poco creíble que alguien amase semejante patrimonio en tan corto tiempo. Pero esto fue expuesto para desviar el foco del análisis en el que Álvarez Castillo, parecería ser responsable del hecho y en realidad es una víctima, así como también su mujer, la bella Lara Bernasconi, que salió a declarar de un accionar mafioso en relación con la aparición de un helicóptero del que habían tirado un chancho, que terminó siendo un cordero. ¿Por qué tanta mentira si lo realizado no es grave? ¿Qué esconden?

La propia fiscal uruguaya Ana Carolina Dean, salió a minimizar lo que se trató de perfilar como una humorada pesada, incluso habla de la caída libre de un chancho, sin saber si estaba vivo o muerto, para horas más tarde tomar conocimiento que el animal lanzado desde el helicóptero había sido un ternero faenado. Esto según las propias palabras de quien se hizo cargo de "la broma" Eduardo "Pacha" Cantón.

Este buen señor tiene dos helipuertos en la región, un puerto en la localidad de Carmelo que fue investigado por lavado de dinero y fue cuñado del ex banquero Marcos Gastaldi, ex esposo de Marcela Tinayre, amén de la tragedia que ocurrió cuando con una lancha atropelló matando a una mujer y a su hijita, huyendo del lugar.

"Para mí acá cabe preguntarse si todo esto no pudo ser un sistema de 'delivery' que tanto se utiliza en mundos marginales"

El piloto uruguayo, que manejaba el helicóptero, estaba retirado hacía años, a propósito de un problema suscitado en el rubro, y jamás debería haber salido a volar con Cantón, sin autorización aeronáutica y un montón de contravenciones más que sería muy largo de explicar. Muchas mentiras grandes y graves como para tapar una sonsera tan chica que para mí esconde un montón de preguntas que no se contestan, incluso en preguntarse si todo esto no pudo ser un sistema de "delivery" que tanto se utiliza en mundos marginales y de ilícitos, como por ejemplo entregar cosas prohibidas adentro del animal lanzado al vacío.

Muchas evasivas, muchas faltas a la verdad y mucho disfraz para tapar una sonsera que ya ha provocado escraches sociales a los responsables y que se siguen profundizando, olvidándose de las influencias de muchos de los responsables. Nos seguiremos sorprendiendo. Te lo digo yo.