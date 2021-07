Britney Spears ha tenido un duro revés en la justicia. A pocos días de su declaración en contra de Jamie Spears, su padre, por no tener el control de su propia vida desde el 2008, una jueza de Los Ángeles le rechazó un pedido que había emitido en el pasado noviembre.

Dicha solicitud era para que un fondo llamado Bessemer Trust quede a cargo de su persona, a diferencia de lo que sucede en la actualidad. Hasta el momento, su padre es el encargado de manejar el dinero que hay en sus cuentas y que ella genera mientras que la abogada Jodi Montgomery se encarga del aspecto personal de la popular cantante.

Hubo manifestaciones en apoyo a la cantante.

Si bien la resolución que se publicó en las últimas horas no es una buena noticia, no refieren a sus dichos en la corte de la semana pasada. Cabe recordar que sus declaraciones mencionaban que la habían obligado a tomar litio y a usar un DIU para no tener otro hijo.

Ahora resta saber si los dichos de Britney en el tribunal cambian la situación con respecto a la tutela que tienen su padre y una abogada sobre su vida. Justamente Jamie se acercó a la Justicia para presentar una serie de documentos que, según su defensa, comprueban que él ya no tiene poder de decisión en la vida de la cantante.

La estrella pop ha solicitado quedar a cargo de su propia vida luego de que un juzgado le otorgó su tutela al padre en 2008. 13 años más tarde, su liberación podría estar cerca si se toman como válidas sus palabras que estremecieron a sus fanáticos en distintas partes del mundo.