Tini Stoessel es una de las artistas argentinas más exitosas del país y acumula millones de seguidores alrededor del mundo. Debido a su fama y renombre, muchos fanáticos quieren parecerse a ella, tanto por su gran personalidad como por su apariencia.

En ese sentido, es muy común que fans hagan lo imposible por parecerse físicamente a sus ídolos, ya sea someterse a complicadas operaciones estéticas o hasta comprar guardarropas nuevos enteros.

Si bien no fue algo algo buscado, Virginia Gallardo se hizo el mismo peinado y maquillaje que la cantante de 24 años en el videoclip del tema "22", y al compartir algunas imágenes de su homenaje causó una lluvia de comentarios y memes en sus redes sociales.

"Na na na... ¿posta?… ¿Pero de verdad creen que estoy para los parecidos de Guido Kaczka?

¡¡Juro que no soy Tini Stoessel!! ¡¡Despues dicen que no hay amigos en este ambiente‼️ Como los quiero", expresó la panelista de "Intrusos" en su cuenta de Instagram al publicar una comparación entre ella y la artista.

Si bien los seguidores de la ex de Ricardo Fort le dejaron mensajes muy tiernos como " Vos sos única Virchu", "Es verdad, estás muy Tini", "Vos sos más linda Virchu", los fanáticos de Stoessel no se mostraron muy contentos: " ke dice", " Tini no es plastificada" y " Cualquier cosa dice".

