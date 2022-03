" MasterChef Celebrity 3" vive momentos de mucha tensión por la cercanía de la final. Las eliminaciones cada vez son más dolorosas para los participantes, en especial por lo poco que queda para la instancia decisiva. La última en salir del ciclo fue Malena Guinzburg, quien participó del ciclo conducido por Robertito Funes.

Como sucede cada domingo, la persona eliminada es entrevistada y repasan juntos su paso por el reality de cocina. La hija de Jorge Guinzburg se sinceró sobre algunos de sus compañeros, por lo que no pasó desapercibida su comparación entre la Peque Pareto y Mica Viciconte.

A la hora de ser consultada por la pareja de Fabián Cubero, explicó: "Yo me llevé muy bien con Mica, me divertí mucho. Nada que ver que sean de la misma línea del deporte que la Peque Pareto". Además, profundizó en una diferencia entre ella y la medallista olímpica.

Peque Pareto renunció a " MasterChef Celebrity 3".

"Una es re competitiva y mala. Mica, bah , la Peque no puede hacer maldades, ¿entendés? No le salen las maldades. Si tiene que robarle algo a un compañero no lo hace...", concluyó sobre las dos participantes del ciclo de cocina de Telefe.

Cabe recordar que Pareto decidió abandonar el programa a falta de pocas semanas de llegar a su fin, en especial por las demoras que sufrieron las grabaciones por los casos de Coronavirus. Mientras tanto, Mica Viciconte se encamina como una de las finalistas.