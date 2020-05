Luego de compartir toda la temporada teatral en Mar del Plata con la obra " Departamento de Soltero", Laurita Fernández y Nicolás Cabré anunciaron su sorpresiva separación. A pocos días de la ruptura, reapareció Yasmín Corti, una ex amante del actor, y lo acusó de infiel con un peculiar video.

La joven se encuentra en la ciudad balnearia y desde allí capturó el momento exacto en el que un fuerte viento desprendió la marquesina con la foto de Cabré y Laurita en la entrada del teatro que anunciaba la obra de que protagonizaron en "La Feliz". Lo curioso es que el día en que se cayó el cartel coincidió con la confirmación de la ruptura de la pareja.

.

Ese evento fue leído como un presagio por parte de Corti, quien consideró: "Fue curioso que el día de la separación la cartelera se despedazó. Yo estoy varada en Mardel y vi todo porque vivo frente al teatro donde estaban".

La ex pareja protagonizó la temporada de verano con "Departamento de soltero".

Yasmín es bailarina y compartió un breve romance con el actor antes de su noviazgo con Laurita, pero recordó el amorío del artista con Josefina Silveyra y disparó filosa: "Me alegro que le haya pedido disculpas a su ex, Josefina. A mí me las pidió. Creo que estuvo con todas a la vez". El video y las declaraciones fueron compartidas por Rodrigo Lussich en " Intrusos".