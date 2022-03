Con motivo del Día Internacional de la Mujer muchas jóvenes se congregaron para concientizar sobre la violencia de género en la sociedad. Una de ellas fue la DJ Irina Queenflow Capponi, que luego de marchar con sus amigas, fue invitada a un local gastronómico para pasar música.

.

Al terminar su presentación, Irina fue agredida brutalmente por uno de los miembros del equipo de seguridad del establecimiento. El hombre, identificado como Jorge Andrades, golpeó en la cara a la joven y le dejó heridas visibles en su rostro. El hecho ocurrió en el Patio de los Lecheros, que está ubicado en el barrio porteño de Caballito.

La DJ Irina Queenflow Capponi sufrió un brutal golpiza en el Día de la Mujer.

"El supuesto seguridad del lugar me partió la cara de una piña y agredió a mis amigas con insultos y empujones. Me empezó a agredir y no podía entrar al lugar. Le digo 'No me toques' y me rompió la cara, el labio y los anteojos que tenía puestos", expresó la artista en el desgarrador descargo que subió a su Instagram.

Luego, la joven manifestó que el dueño del predio también la maltrató a ella y a sus amigas, y a otras personas que se encontraban ahí que trataron de ayudarla. "A una chica que me quiso defender la insultó, la agarró de los pelos y le pegó en la cara", indicó. Además, en su relato explicó que el altercado comenzó porque los equipos con los que trabaja, habían quedado adentro del recinto y no la dejan entrar a buscarlos.

Las heridas que le quedaron a Queenflow Capponi en su cara.

Tras denunciar publicamente la golpiza que sufrió, la chica comentó que hizo la denuncia penal y que su agresor ya fue detenido. "Soy una persona que trabaja hace 20 años a la noche y jamás me pasó algo así. Me rompieron la cara en una de las semanas más importantes de mi vida", concluyó lamentándose.

Mirá el video en el que Irina Queenflow Capponi relata la agresión que sufrió en el Día Internacional de la Mujer