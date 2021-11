" MasterChef Celebrity 3" lleva poco más de una semana al aire de Telefe, por lo que comienzan a aparecer las principales figuras. Si bien está lejos de destacarse en la cocina, Charlotte Caniggia es de las participantes más carismáticas, por lo que no pasa desapercibido en las emisiones.

Luego de superar la primera gala de eliminación, donde se marchó José Luis Gioa, la influencer quiso arrancar la semana de la mejor manera. Sin embargo, Santiago del Moro detectó una "viveza" de la joven y solicitó un cambio cuando sus compañeros todavía se acomodaban.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia quiso instalarse en la última estación para estar tranquila, sin la presencia de las cámaras todo el tiempo. De todos modos, el conductor de "MasterChef Celebrity 3" no dejó pasar el pedido. "No me gusta estar adelante porque siento más presión", explicó durante la postproducción.

Además, Charlotte agregó: "Me da verguenza adelante". Ante la particular explicación, los jueces y el conductor no le creyeron. "Sos re tímida. Se te ve muy tímida", sentenció el locutor con cierta ironía por lo que acaba de escuchar. Por su parte, Damián Betular realizó uno de sus clásicos gestos con su mirada clavada en las cámaras.

" MasterChef Celebrity 3" sigue su camino y ya se acomoda como uno de los programas más vistos de la televisión argentina. Al igual que sus dos temporadas anteriores, los números lo favorecen y es líder del prime time de Telefe.