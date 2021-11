" MasterChef Celebrity 3" comenzó de gran manera en las mediciones de rating y en su desarrollo. Ya hubo el primer eliminado en la nómina de famosos y los restantes buscan mantenerse en su camino. Sin embargo, una de serie de críticas golpeó al elenco y los acusó de aburridos.

Durante las últimas horas, Kalia y Ximena de " Bake Off 2021" atacaron la nueva temporada del reality de cocina y criticaron a los participantes. “Mis compañeros dicen que es un aburrimiento, no interactúan y básicamente lo decimos por Betular porque a los otros jurados no los conocemos”, explicaron con cierto malestar.

Tal como se esperaba, llegó la respuesta por parte de uno de los participantes de la competencia de Telefe. Durante una emisión de "Mitre Live", Juan Etchegoyen reveló que le llegó un mensaje por parte de uno de los famosos que sigue en carrera. De todos modos, optó por no revelar la identidad de dicha persona por lo que quedó en una declaración anónima.

"Es una pena que no utilicen la fama que les dio el programa para decir cosas más constructivas. Te puede gustar o no el programa pero faltar el respeto como lo hicieron algunos no nos parece. La verdad es una locura lo que dijeron y estamos enojados", detalló una de las celebridades que se encuentra cocinando en la competencia.

Por último, agregó: "Mañana nadie va a saber quiénes son". Es evidente que la pelea entre los dos ciclos de Telefe todavía no terminó, en especial porque es el turno de los pasteleros de tomar la palabra. Lo cierto es que no hubo nuevos ex participantes del programa que conducía Paula Chaves que hayan hablado, aunque se cree que responderá Kalia.