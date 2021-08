Dubai fue el destino de Diego Maradona entre 2011 y 2017. Allí dirigió a dos equipos y vivió rodeado de muchos lujos junto a Rocío Oliva, su pareja de ese momento. Sin embargo, la relación tuvo altibajos durante su estadía en Asia.

Son horas complicadas para el entorno del Diez por la investigación de su fallecimiento en noviembre de 2020. Matías Morla decidió llevar a juicio por hostigamiento virtual a Dalma Maradona y Gianinna Maradona. Como si fuera poco, Gabriela Camaño salió del silencio en una nota con “Los Ángeles de la Mañana”.

.

La asistente del Diez en Dubai reveló algunos detalles de sus vivencias en la casa pero también apuntó contra el abogado y la ex pareja del futbolista. Una pregunta de Ángel de Brito abrió la puerta a una historia escalofriante. “¿Es cierto que descubrieron brujerías en esa casa?”, soltó el conductor para dar el pie.

“Uno de los asistencias árabes me pidió entrar a revisar porque él sentía que había algo, trajo unos inciensos especiales que usan allá para limpiar la casa”, relató al comienzo Camaño. Según sus palabras, es común este tipo de trabajo por la cultura y creencias de Emiratos Árabes.

Camaño con el ex futbolista durante su paso por Emiratos Árabes.

La asistente recordó sobre aquella jornada ante la sorpresa de las panelistas: “Fuimos a la pieza con las chicas que limpiaban, abrimos los placares y vimos una zapatilla de Diego. Adentro tenía un paquetito con tierra, una cinta negra y como gotitas de sangre”.

Finalmente, el asistente decidió llevarlo a la playa que había debajo de la casa para prenderlo fuego. Lo cierto es que Camaño dio a entender que dicha “brujería” fue plantada por Rocío, ya que la relación entre ambas no era buena.

“A la habitación de Diego entraba su pareja, los hijos cuando venían y él los llamaba y las chicas que limpiaban que entraban conmigo”, detalló la ex asistente de Maradona. Por último aclaró que no sospechaba de los hijos ni de las empleadas, por lo que dio a entender que la responsable era la ex panelista de “Polémica en el Bar”.