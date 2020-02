Polémica como pocas, Gisela Barreto no tiene pelos en la lengua a la hora de dar su opinión sobre ciertos temas de actualidad. Una prueba de ello fueron sus desafortunadas declaraciones en su paso por " El Show del Espectáculo", el ciclo radial conducido por Ulises Jaitt en la AM 1300 "La Salada".

Como clara opositora a la supuesta “ideología de género”, la mediática lanzó que “los colegios inmersos en educar a los niños” son los responsables de aquellos menores que "eligen ser transexuales".

"Los chicos tienen que ser educados por sus padres en cuanto a lo moral. Después todo lo que sea materias para aprender va en el colegio. Es fuerte la historia. Estamos transformando las escuelas en corruptores oficiales en donde los niños son adoctrinados en su vida afectiva y sexual", comenzó a explicar sobre su postura en relación a la educación sexual integral en las escuelas.

Y agregó: "El chico, cuando sea grande y se dé cuenta qué quiere, él solito va a elegir. No va a ser necesario que se lo adoctrine con determinadas ideologías. Al niño le queda lo que le enseñan en una primera edad. El niño es una esponja y si lo adoctrinas con una ideología va a aprender eso. A vos cuando te enseñaron que no toques el cuchillo porque te lastima, no lo tomabas".

Consultada por su ferviente postura en contra de la homosexualidad y de otras diversidades sexuales. "La naturaleza es sabia. Todo lo que es natural da un resultado bueno y todo lo que es contra natura es nefasto. Mirá los traumas post aborto, físicos, psicólogicos, interrupción abrupta del ciclo hormonal, cáncer de mamá, cardiovasculares, depresión, anorexia, bulimia", sostuvo.

En cuanto a los casos de niños trans que se conocieron en el último tiempo, manifestó: "Son los colegios inmersos en educar a los niños. No estoy de acuerdo que eduque en la parte moral. Un niño es un niño, su consciencia se está formando. Cuando tiene 18 tiene otra claridad".

"Hay que ver que tomamos por percepción. Un niño cuando es niño juega. Cuando juega que es pájaro no vamos a decir que se percibe que es un pájaro. El niño imita lo que ve, sigue lo que ve", explicó para argumentar su visión sobre la niñez trans.