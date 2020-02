Cuidadosos del bienestar de su madre, los hijos de Georgina Barbarossa decidieron esperar a reencontrarse el fin de semana de Carnaval con ella para contarle que uno de ellos había sufrido un accidente vial hace algunas semanas.

Juan fue atropellado por un automovilista el 1° de febrero, mientras él transitaba en su bicicleta por el barrio de Villa Ortúzar, en la intersección de las avenidas Forest y De los Incas. "Tenía casco pero aterrizó con la cara, le tuvieron que dar puntos en la cabeza", contó la artista a Teleshow, refiriéndose a su hijo, a la vez que explicó que el joven "llegó todo machucado, y le dieron puntos en la cara también".

Además, Barbarossa destacó: "Pudo haber sido una tragedia, pero gracias a Dios no lo fue". Y lamentó el hecho de que el conductor lo atropelló y siguió de largo". La actriz agregó que sus hijos le ocultaron lo que ocurrió en el momento "porque sabían que me iba a volver loca y me iba caminando de Villa Carlos Paz -donde hace temporada teatral- a Buenos Aires". También indicó que lograron recolectar material audiovisual del momento del accidente en el que se ve el auto para encontrar al conductor.

Con respecto al futuro del caso, la artista advirtió: "Está todo en manos de Fernando Burlando y los videos, camino a la fiscalía". Por su parte, el músico Juan Lecuna terminó con heridas en la cara que debieron ser suturadas, un raspón y un golpe en su cadera, producto del accidente.