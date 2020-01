El modelo y actor colombiano Álvaro Sandino denunció públicamente a Graciela Alfano porque fue atacado por su perro en el barrio de Recoleta.

Según relató Sandino, la mascota de la artista le mordió la cola cuando iba corriendo por el barrio porteño. En ese momento, Graciale se acercó tras la ocurrido pero, luego, no se volvió a contactar para saber cómo seguía el joven.

“Me pareció demasiado deshonesto que haya dicho que no era ella cuando sé que es ella. La verdad que no quiero profundizar. Varios periodistas me dijeron para dar notas, pero no estoy interesado. El único beneficio que quería era tener información del perro y no la tuve”, explicó el joven a través de un audio que le envió a Ulises Jaitt en "El Show del Espectáculo" por AM 1300 La Salada.

A través de una serie de capturas de pantalla se puede ver cómo Sandino intentó hablar con Alfano a través de las redes sociales para mostrarle las heridas que le dejó el cachorro: “Hola, Graciela. Realmente me está doliendo mucho. Mira cómo se notan los dientes del animal. Necesito saber si el perro tenía las vacunas al día”.

Álvaro Sandino denunció a Graciela Alfano tras ser mordido por su perro.