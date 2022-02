Cinco denuncias por abuso sexual y más de 20 acusaciones en su contra de distintas mujeres tienen a Fabián Gianola en el centro de la polémica y muy pocas personas manifestaron su apoyo público en la causa del actor... ¡hasta ahora!

Después de que sus dos abogadas, Evelyn Gabriela Andriozzi y Stella Maria Tomizzi, renunciaran a su caso en la Justicia, el actor Diego Ramos salió a apoyarlo: "Tengo muy buena relación. Y la última vez que trabajé con él, nunca vi que él tuviera un trato así con nadie. Creo que son situaciones extremadamente complejas, a mí me sorprendió porque no vi nunca nada, he ido a comer con su familia y todo, es muy complicado porque no quiero desmerecer las denuncias que le hicieron".

Diego Ramos defendió a su ex compañero de elenco, Fabián Gianola.

Si bien el expanelista de "TV Nostra" no le restó importancia a las denuncias, Ramos eligió bancar a su amigo en diálogo con "Agarrate Catalina": "Creo que siempre hay que escuchar a las mujeres y también hay que escuchar la voz de la persona que quiere defenderse".

"Varias veces escuché cosas de él, pero no viví nada raro, ni que se sobrepasara verbalmente. Bienvenido sea que las mujeres hablen, expongan y denuncien y está bueno que la otra parte de la cara y exponga lo que pasó, lo que vivió", argumentó en defensa del actor.

Finalmente, el actor de "SEX" comparó el caso de Gianola con el de Juan Darthés, quien se encuentra en medio del juicio con Thelma Fardín por violación: "Él no es una persona que se fue del país y no dio la cara como otros. Él dio la cara, entonces tiene que tener la posibilidad de ser escuchado".