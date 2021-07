Ulises Jaitt siempre tuvo una fuerte conexión con su hermana Natacha. Mientras lucha pidiendo justicia para esclarecer su muerte, en una entrevista contó que al vacunarse contra el coronavirus recibió una impactante señal de ella.

El conductor contó en detalle la experiencia paranormal que vivió: "Hoy es un día muy especial para mí, me acabo de vacunar contra el covid. Me di la primera dosis de la Astrazeneca y cuando salí de vacunarme sentí una paz que hace mucho no sentía", comenzó diciendo.

"Se me vino a la cabeza la imagen de mi hermana llorando muy emocionada“, le comentó al periodista Juan Etchegoyen.

.

Luego, detalló: “Imaginate esas cuadras que caminé todo lo que pasó por mi cabeza. Muy contento y la verdad impactado de la conexión que tuve con ella que se me apareció llorando, emocionada".

Con un tono muy apacible, cerró: “Ella siempre quiso lo mejor para mí y siempre me trato como un hijo, más que como hermano".