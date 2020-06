Luego de conocerse que sobreseyeron a los acusados de abusar sexualmente a Natacha Jaitt, su hermano Ulises visitó el ciclo "Hay que ver" para hablar del caso y volver a reclamar justicia para ella.

No obstante, la entrevista en el programa conducido por José María Listorti y Denise Dumas en El Nueve vivió un fuerte cruce al aire ya que se debatió si fue correcto que la justicia apelara a "la falta de mérito" para justificar la medida sobre los acusados.

Ulises arremetió contra la panelista.

Específicamente, la charla subió de tono entre Ulises y Fernanda Iglesias ya que la panelista insistió en explicarle que había suficientes pruebas en la justicia como para que sean sobreseidos. "Es una vergüenza como mujer que estes hablando así", disparó Jaitt. "No me agredas porque yo te estoy diciendo algo que no te gusta", le contestó ella.

Acto seguido, Ulises se levantó, se quitó el micrófono y se retiró del estudio. "Estas son las mujeres que se cag... en otras mujeres. Ojalá que nunca te violen", lanzó furioso contra Fernanda mientras se iba del lugar.

Tras su desplante, tanto los conductores como los panelistas se lamentaron por lo sucedido y trataron de explicar que la intención no era "atacar" a Ulises. "Se para y se va porque se da cuenta que no tiene más argumentos, porque ante la resolución tampoco hay mucho para debatir. Lamentamos realmente la muerte de Natacha y entendemos como pelea y defiende a la hermana, pero no (hay que) echarle la culpa a Fernanda", concluyó Listorti.