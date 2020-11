@AntoBaldi_

En la madrugada de este sábado Ulises Jaitt fue atacado por Dani "La muerte", conocido por ser ex guardaespaldas de Ricardo Fort, en un boliche de la Ciudad de Buenos Aires. El golpe fue tan brusco que lo dejó desmayado y hasta debió ser reanimado por personal médico del lugar.

"Insólito. Vino de costado, de la nada y me desmayó, estuve inconsciente y me despertaron un amigo y una médica", detalló Jaitt en comunicación con DiarioShow.com. También aseguró que siente "dolor en el cuello, mareos y dolor de cabeza", por lo que en el transcurso del domingo se hará un control ante profesionales de la salud.

Incluso aclaró: "Los boliches están habilitados como bares. Me estaba yendo y Dani me pegó de costado. La gente miraba".

.

Según contó el conductor radial a través de un fuerte descargo en las redes sociales, el custodio le pegó una piña en la cara "sin razón". "Me desmayé y mi amigo me reanimó. Estoy muy dolorido. Caí al piso y pegué la cabeza contra el piso", detalló en su Twitter.

Daniel Díaz León, verdadero nombre del custodio, trabaja como personal de seguridad del boliche INK, ubicado en Palermo. En ese sentido, el periodista cuestionó en sus redes: "Este personaje violento ya tiene antecedentes y sin embargo en este bar le dan trabajo".

Me acaba de pegar “Dany la muerte “ en INk, sin razón “. Me desmayé y mi amigo @gsama86 me reanimó. Estoy muy dolorido. Caí al piso y pegué la cabeza contra el piso. Este personaje violento ya tiene antecedentes y sin embargo en este bar le dan trabajo. @AngeldebritoOk — Ulises Jaitt (@ulisesjaitt) November 8, 2020

Además, Jaitt realizó la denuncia ante la policía de la Ciudad de Buenos Aires en la que consta que recibió "un golpe de puño en el pómulo derecho provocando que perdiera el equilibrio y cayera pesadamente al suelo perdiendo la consciencia unos minutos".

La denuncia de Ulises Jaitt contra Dani "La Muerte"

A través de una historia de Instagram, el hermano de Natacha Jaitt también compartió un rotundo descargo: "Sin haber mediado discusión alguna se me acerca Dany La Muerte, me golpéa con una violencia increíble provocando que me desmayara, golpeando la cabeza contra el suelo. Me siento muy dolido del cuerpo". Y cerró: "Hoy fue yo que por suerte tengo una voz fuerte en las redes sociales ¿Cuánta gente fue víctima de este ser? ¿Y si me mataba?".