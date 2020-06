En el marco de la cuarentena obligatoria por coronavirus, Yanina Latorre se fundió en un abrazo con Santiago Maratea durante un vivo en las redes sociales y despertó la furia de Ulises Jaitt quien los denunció en la Justicia.

Durante uno de los cortes de " Los Ángeles de la Mañana", la panelista celebró el reencuentro con el influencer y quedó registrado el momento en el que se abrazan y apoyan sus caras una con la otra, sin repetar el aislamiento social.

"¡Estamos en vivo!", advirtió el camarógrafo. Pero la ex de Diego Latorre disparó: "¡Ay! Bueno... pero no me importa nada".

Su actitud fue muy repudiada en las redes sociales y el hermano de Natacha Jaitt tomó la drástica decisión de denunciarlos. "Mientras vos respetás el distanciamiento social y no podés abrazar a tu papá, a tu mamá, Yanina Latorre se burla del distanciamiento social cuando mueren personas todos los días por Coronavirus y lo más triste siendo comunicadora", disparó el conductor radial.

La furia de Ulises Jaitt contra Yanina Latorre.

A través de su cuenta de Twitter, manifestó: "Acabo de denunciar a la Sra. Yanina Latorre y al Sr. Santiago Maratea por violar el artículo 205 del Código Penal, violación de las medidas dispuestas por la autoridad para impedir la propagación de la epidemia (Covid- 19)".

La denuncia.

El artículo establece que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".