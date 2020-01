Yanina y Diego Latorre estuvieron en boca de todos en el último mes luego de que anunciaran su separación. El hecho ocurrió después que Julieta Biesa viralizara auidos en los que se escucha al comentarista deportivo intentado conquistarla. Pero, tras el escándalo, la angelita informó que hace seis meses había finalizado su relación amorosa.

De todos modos eso quedó en el pasado, ya que la "ex" pareja se fue viaje a Europa y ¡hasta tuvieron intimidad!: "Lo estamos pasando súper. ¡Mucho mejor de lo que pensé!".

"Obvio que durante el viaje dormimos juntos. No pago dos cuartos ni en pe… Ja, ja", manifestó esta mañana Yanina en diálogo con "Los Ángeles de la Mañana". "¿En esa cama se tentaron un poco?", preguntó una de las panelistas.

Luego de acentuar una potente risa, contestó: "¿Querés saber si tuve sexo? Sí, tuve sexo". Y para que no haya dudas, aclaró que fue con su marido: "Fue con Diego, no conocí a nadie".

"Como estamos es genial, hermoso. No me planteé nada más, nos llevamos muy bien. Estuvimos genial. No sé qué va a pasar, esto es una crisis personal mía que asumo, Diego no estaba de acuerdo con la separación, y lo vamos transitando como podemos", cerró Latorre.