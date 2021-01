Luego de que contara cómo conquistó a Jimena Barón, Tucu López volvió a hablar de su relación con la cantante e impactó con sus declaraciones al referirse a su deseo de formar una familia junto a ella.

"A mí me dan ganas de ser papá. Tengo ganas de ser papá hace tiempo, pero, simplemente, con mis parejas anteriores no fluyó y no llegamos a ese momento. Acá si todo fluye y es todo alegría, por supuesto que me gustaría ser papá y que Jime sea la mamá de mi hijo o hija", expresó a corazón abierto en diálogo con "Agarrate Catalina" por La Once Diez.

El actor, que acaba de reestrenar la obra "Sex", continuó: "Jime ya es mamá, pero ese lugar es un lindo momento para una pareja que está bien. A mí me gustaría, tengo 40 años. Con ella charlamos de todo un poco, pero no es un proyecto a corto plazo".

Para terminar fue consultado por cómo fueron sus días en plena cuarentena por el coronavirus. A lo que contestó enamorado: "Mi balance en ese aspecto es súper positivo. Con Jime nos hemos conocido y hemos construido algo que está muy lindo y disfrutamos los dos. Estamos muy felices. Para mí la pandemia estuvo muy bien".