La situación que atraviesa Camila Perissé es realmente preocupante. A pesar de que hubo algunas mejoras en su estado de salud a finales de 2021, en los primeros días de enero intentó suicidarse y preocupó a todo el ambiente artístico. Esta vez fue Julio Fernández, su esposo, quien brindó nuevos detalles de su presente en una entrevista con "A la tarde".

El programa conducido por Karina Mazzocco contó con el testimonio del hombre que sigue el paso a paso en la evolución de la actriz, aunque las últimas noticias no son favorables. Fernández denunció mala praxis por parte de la Clínica Pergamino, donde le diagnosticaron fibromialgia de manerra equivocada y la medicación para lidiar con eso derivó en problemas cognitivos.

"Hoy está en un 70% con su parte cognitiva mejorando pero tiene un 30% que no funciona. A veces, le cuesta mucho volver", mencionó. Además, se refirió a los rumores sobre la falta de vacunación tanto de ella como de su marido. "Ella tiene las tres dosis porque la vacunaron mientras estaba internada. El que no se vacuna soy yo porque no creo en nada de eso", explicó ante la mirada del panel.

Camila Perissé no podrá volver a caminar.

"Pami hace un mes le sacó el quinesiologo y yo contraté una profesional por mi cuenta y me dio un parte muy doloroso. Camila no va a volver a caminar nunca más", comentó con seriedad por la triste noticia. Más allá de eso, seguirá con los tratamientos para poder mejorar el presente de la actriz que tuvo mucha relevancia en la televisión años atrás.