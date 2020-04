Yanina Latorre no tiene pelos en la lengua y lo demustra cada vez que tiene oportunidad. La mediática suele opinar sin filtro sobre las figuras y los episodios ocurridos del mundo de la farándula argentina y eso a veces le juega en contra ya que las protagonistas de las historias salen a contestarle.

En esta oportunidad se enfrentó a Natalie Weber, quien tras escuchar las críticas que recibió por parte de la "angelita" luego de opinar sobre las polémicas declaraciones de Gisela Barreto sobre el coronavirus -quien dijo que "el Señor estaba purificando"-, le mandó un contundente mensaje a través de WhatsApp.

"A la mañana me empezaron a entrar mensajes de WhatsApp de esta chica explicándome porqué estaba en la televisión y que mientras me importara (sic) quien la contrata ella estaba contenta. Y yo le pregunté quién la contrata", indicó esta tarde Latorre en " Confrontados".

"¿Y qué te contestó?", le preguntó Marina Calabró. Por lo que Yanina, irónica, remató: "Nada, si no está en la casa".

No obstante, trascendió el chat de las panelistas y se vio cómo la "vayaina" inició la conversación. "Che Yani, te cuento que leo los diarios y sé conjugar los verbos. Me parece que no viste bien el programa en el cual hablamos de la nota que hizo Barreto, lo demás... que no te guste como panelista está perfecto. Mientras le guste a los que me contratan me alcanza", le escribió Weber.

"Me parece genial. Igual entendí bien lo de Gisela Barreto. No tenés porqué explicarme nada", le contestó Yanina. Al respecto, Natalie continuó: "Evidentemente gorda, porque nunca dije que no leía un diario. Evidentemente no. Ya sé que no tengo que explicarte nada, te estoy contando porque veo que me nombraste varias veces con el propósito de denigrarme queriéndome hacer pasar por una analfabeta prácticamente".

"Entonces, para tu tranquilidad te cuento que leo diarios y libros, y fui a la facultad. Si no consumís esa televisión 'trash', como dijiste, no entiendo para qué me nombraste tanto", concluyó.