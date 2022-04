Ángel de Brito en "LAM" decidió hacer una rotación de panelistas. En la codiciada silla se pudo ver a Lourdes Sánchez, entre otras, y en la noche del viernes 8 de abril, Mónica Farro era la invitada. Sin embargo, la actriz tuvo varias complicaciones a la hora de llegar al programa.

Según lo indicado por el periodista Juan Etchegoyen en sus redes sociales, "ella era la 'angelita' que estaba invitada a 'LAM'. Estuvo esperando 30 minutos el auto que le mandaron y que nunca llegó".

Ante esta situación, agregó: "Se tomó un taxi por su cuenta y cuando llegó al canal le dijeron que no valía la pena que entre al estudio".

A lo que Estefanía Berardi, panelista, indicó sin vueltas: "Ángel de Brito echó a la sexta Angelita invitada, por llegar tarde. Yo no lo puedo creer. Ustedes que opinan?".

Los tuits de la polémica entre Mónica Farro y Estefi Berardi.

Mónica Farro, indignada, respondió: "Antes de poner huevadas informate lo que pasó". Y en Instagram decidió romper el silencio. "Para los imbéciles que están poniendo bobadas... A mi nadie me echó de ningún lado, la culpa fue de Cabify que no llegó nunca!!!".

Este lunes en "Mañanísima", Estefi aclaró los tantos: "Ella se re calentó conmigo por el tuit que puse. Nunca me imaginé que iba a tener tanta repercusión semejante pavada. Mónica se enoja porque ella hizo todo bien y no fue su culpa (que no le enviaran el auto)". A lo que Carmen Barbieri agregó: "Yo te digo algo, si hay alguien profesional es Farro. Yo trabajé muchos años con ella".

El descargo de Mónica Farro en Instagram tras su ausencia a LAM.

Mirá el video del tremendo cruce de Estefi Berardi y Mónica Farro tras su ausencia a LAM