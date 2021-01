Luego de pasar casi diez años junto a Graciela Alfano, Matías Alé se convirtió en uno de los actores más solicitados del mundo del espectáculo. Sin embargo, el panelista de "Polémica en el Bar" reveló que tuvo más de una relación en la que fue un "hombre juguete".

Todo comenzó cuando Rocío Oliva se refirió a la acusación del entorno de Diego Maradona que afirman que ella utilizó la tarjeta de crédito del Diez después de su muerte: “Es mentira que usé las tarjetas después de su fallecimiento. Lo que pudo haber pasado es que hayan quedado cuotas por debitarse. No es que salí a tarjetear. Pero la pagaba Diego, yo no le daba la plata”.

Matías Alé reveló que fue un "hombre objeto" y no siente verguenza al respecto.

A tono con la charla, Horacio Cabak le preguntó si alguna vez le había dado una extensión de tarjeta a su pareja. A lo que el mediático sorprendió con sus sinceras declaraciones: “Pero si yo no tenía ni tarjeta de crédito.Yo recibía extensiones, tuve las tarjetas. Yo fui mantenido. ¿Cuál es el problema?”.

“¿Pagabas los gastos de la tarjeta?”, indagó el conductor y él respondió sin filtro: “No, eran regalos. Era una extensión. Yo fui mantenido muchos años. Gastaba en bolud..., como ropa o comida”.

Matías Alé durante su relación con Graciela Alfano.

Cuando le preguntaron si le impusieron un tope de dinero, Alé fue concreto: “No. Gracielita era muy generosa. Yo era mantenido, pero bien. ¿Está mal ser un hombre objeto?”.

“No fue solo Graciela Alfano… No importa… Fui un gigoló. ¿Está mal? ¿Cuál es el problema? Lo dicen de envidia. Chiche, tenés envidia de lo que estoy haciendo yo ahora. Yo también fui hombre objeto y me regalaban un reloj, por ejemplo. Me lo dejaban en la mesa de luz, ja. Tuve mujeres muy generosas conmigo. ¿Si me daba pudor? ¡Están locos, es hermoso! Mantenidos hay muchos, pero capitalistas hay pocos”, cerró entre risas.

¡Mirá la insólita revelación de Matías Alé!