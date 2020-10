El nombre de Esteban Lamothe tomó notoriedad en las últimas horas tras brindar una nota en la que realizó duras declaraciones y recordó vergonzantes sucesos que protagonizó de más joven en entrevistas laborales.

El actor de 43 años habló de sus inicios en la actuación donde debió pasar por castings en los que lo humillaron y, tras rememorar aquellas épocas, no pudo evitar comparar su situación con las vivencias que sufren muchas mujeres en contextos donde predomina el machismo en las relaciones de poder.

"He ido a castings de publicidad donde te humillan. Tuve que bailar en calzoncillos, tenés hambre y lo hacés", sostuvo el artista en diálogo con radio "MR 89.5". Y concluyó: "Sentí miedo siendo hombre no me quiero imaginar una mujer".

.

Los dichos del actor fueron replicados en la cuenta de Twitter de la periodista Marcela Coronel y desde entonces sus palabras dieron que hablar entre los usuarios.