La muerte de Gerardo Rozín causó un gran dolor en el mundo del espectáculo y, en especial, en sus seres queridos y colegas. Pero también, desencadenó algunos conflictos a nivel laboral. Iván de Pineda iba a ser el encargado de liderar "La Peña de Morfi", sin embargo, decidió bajarse del proyecto que nunca inició. Ahora se conocieron los motivos de su decisión.

La apertura y los musicales ya habían sido grabados con el presentador de "Pasapalabra", pese a eso, su postura fue contundente. "Tema Iván de Pineda en 'La Peña de Morfi': se bajó, no contestó los llamados de la producción", precisó Juan Etchegoyen, el periodista de Mitre Live, en sus redes sociales.

"Me cuentan que él quería modificar cosas del ciclo que no eran negociables. De todas maneras, a la hora de dar motivos de su renuncia al programa no los dio", sostuvo el comunicador en su cuenta de Twitter.

.

Si bien la continuidad de "La Peña de Morfi" está en duda, todavía salen a la luz los nombres de las figuras que se encargarían de tomar el lugar de Rozín. En un principio Migue Granados reveló que Gerardo lo quería para conducir su programa: "Desde que Rozín se enfermó y sabiendo lo que le iba a suceder, comenzó a llamarme porque quería que yo continúe haciendo su peña".

Ahora, Etchegoyen mencionó que la producción tiene en mente a Jey Mammón: "Esa era la persona que quería Gerardo".