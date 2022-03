En el debut de "LAM" en América, Nazarena Vélez hizo una declaración explosiva sobre Jorge Rial, en relación a un tenso episodio en el que la habría amenazado. En respuesta, el exconductor de " Intrusos" arremetió con un repudiable comentario en referencia al exmarido de Vélez, Fabián Rodríguez, que se suicidó en 2014.

.

Luis Ventura compartió su opinión sobre este fuego cruzado entre el padre de More Rial y la madre de Barbie Vélez, siendo que a ambos los conoce muy bien. “Con Nazarena Vélez hay una historia paralela a la de siempre. Pudo haber habido un touch, esto se va a negar, pero por lo menos había gente o una mujer que pataleaba y eso no se podía decir abiertamente”, aseguró al principio de su charla en "Agarrate Catalina", ciclo de Catalina Dlugi.

Luego de revelar esta picante información, el presidente de APTRA opinó sobre el complicado presente del conductor de "Argenzuela". Con motivo de su escandalosa separación de Romina Pereiro, advirtió: “Cuando uno entiende el juego y no se vulneran los códigos está bien. Cuando hablamos de código, el código lo tenés que aplicar en tu vida. Ahora está solo.

Jorge Rial está viviendo un duro momento mediático tras su separación de Romina Pereiro.

En ese sentido, en su análisis comentó una cruda verdad sobre el que fue su amigo y mano derecha en el clásico programa de chimentos: “Con el Rial protegido y abrigado, había cosas muy graves que no salían a la luz. A mí no me cuidó porque no me quería más al lado. Cuando él quiso que esté me fue a buscar a Canal 13 con un contrato de trabajo por diez años y en eso cumplió”.

Hacia el final, aventuró algunas hipótesis sobre el nuevo rol de la expareja de Loly Antoniale en "Sobredosis de TV". “Hay que ver si la nueva gente que está a su lado lo cuida. Jorge es muy especial si no lo sabes leer, entender y retarlo y decirle ‘esto está mal’. Ahora no está Liliana Parodi, no está Ventura, ahora está solo. Ahora no está esa gente”, concluyó.