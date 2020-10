Marina Calabró y Laura Fidalgo mantuvieron un tenso encuentro televisivo este viernes por la tarde. La bailarina acusó a Lizardo Ponce de haberse reído de un sorteo que la bailarina hizo en sus redes para ganar becas en su escuela de danza. La reacción del panelista desencajaron a la figura del espectáculo que remarcó la amistad del periodista con Martín Cirio, el influencer con quien tuvo asperezas en 2019.

Después de un tenso intercambio, la conductora de " Confrontados" intentó poner paños fríos pero su intervención terminó de enojar a Fidalgo. "Lo que te propongo es que Lizardo hace su descargo, su aclaración y pasamos a otra cosa", propuso Marina.

Sin embargo, su entrevistada fue muy contundente: "Te mando un beso muy grande. En un momento tenemos que tener códigos los profesionales del trabajo. Ahora tiene todo un programa para hacer su descargo. No quería esto. Que me respeten, la falta de respeto no. Pensé que iba a ser una buena nota para inspirar a la gente, a los adolescentes".

.

Luego Calabró advirtió que ella no le preguntó nada sobre el escándalo inicial sino que fue la propia artista la que inició con el tema. Por ese motivo la jurado del bar del "Cantando 2020" lanzó: "Te mando un beso. Querés armar discordia, yo no".

"A Lizardo no lo trajimos como invitado a traición. Lizardo es parte de ' Confrontados'. Tengo entendido que sabías que él iba a estar acá", indicó la periodista.

Fue en ese entonces cuando Fidalgo le tiró un "palito" a Marina al mencionar su "ética profesional y como persona". Acto seguido intervino Lizardo y acusó: "A vos no te dije nada, nunca te falté el respeto, la que arrancó a discutir conmigo por algo tan simple fuiste vos Laura".

Cansada del tenso momento, Fidalgo se levantó y cortó la transmisión por videollamada que tenía con el programada de espectáculos: "Besos, chau chicos".