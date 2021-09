A pesar de haber asegurado que no quería volver a enamorarse por un tiempo después de terminar su relación con Duki, Brenda Asnicar confirmó su noviazgo con Adam Justin, un heredero neoyorkino que juega al polo y que le robó el corazón a poco tiempo de conocerse.

La cantante de 29 años se mudó a Nueva York en busca "de un nuevo sonido" pero lo único que encontró rápidamente fue un nuevo amor.

"Una semana después de instalarme acá, en un speak-easy, nos conocimos. Esa noche me invitó a ver jazz y me robó el corazón. Fuimos al mítico club Blue Note y lo pasé espectacular. No quería volver a enamorarme, pero fue inevitable. Estoy muy contenta", recordó Brenda sobre la primera cita en diálogo con revista ¡Hola!.

El nuevo novio de Brenda Asnicar, Adam Justin.

Sobre el hombre que "le robó el corazón", la actriz contó que "Es fanático del rock de los ´70, lee literatura japonesa, ama los caballos y la naturaleza. Es sencillo, familiero, tiene unos ojos azules que no se pueden creer y un sentido del humor muy parecido al mío".

Además, Asnicar explicó que aunque no hubo una propuesta expresa, ya están en pareja: "Sí, estamos de novios, pero no hubo pregunta formal. Un día el dio por hecho que yo era su girlfriend (novia) y quedó".

En ese sentido, la artista diferenció a Adam de sus anteriores relaciones ya que desde un comienzo publicó fotos y videos muy románticos: “Nunca mostré mucho por respeto a mis parejas. A Adam le encanta lo que hago, no se esconde y no tiene mambos”.