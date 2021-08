Después de sufrir una descompensación en una de las últimas emisiones de "Lo de Mariana", Mercedes Ninci reapareció en la mañana del lunes como una angelita invitada en " Los Ángeles de la Mañana" y contó cómo vivió este terrible episodio de salud.

“Estoy nerviosa. Es la primera vez que vuelvo a la tele después de lo que me pasó", comenzó en el ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito.

La periodista confesó que estaba asustada de regresar a la televisión: "Es la primera vez que estoy en un estudio. Le tenía miedo a las luces. Pero la médica del Fleni me dijo que las luces de la tele no tienen nada que ver con lo que me pasó. Pero no quería volver a un estudio”.

El momento en el que Mercedes Ninci se descompensó en televisión.

Después del duro momento que vivió, Ninci expresó: “Pensé que me moría y mis hijos se quedaban sin madre. Me estalló la cabeza, me dolía hasta el cuello. Nunca había tenido dolor de cabeza en mi vida”.

La comunicadora cerró al detallar el diagnóstico que recibió tras su descompensación: “El cuadro que tuve al aire fue cefalea en estallido. Lo segundo fue a raíz de una punción lumbar que me hicieron para descartar el edema cerebral y la meningitis. Salió más líquido del que tenía que salir y eso me provocó otros dolores de cabeza. Estuve en terapia intensiva y debía estar tiesa, mirando al techo varios días. Me la re banqué”.

